Další blízký spolupracovník Trumpa končí. Odchází personální šéf Bílého domu Kelly

Kelly nastoupil do funkce v červenci 2017, kdy nahradil Reince Priebuse. Předtím byl půl roku ministrem vnitřní bezpečnosti. Až do letošního léta měl s Trumpem přátelské vztahy. Prezident jej v červenci požádal, aby ve funkci zůstal až do roku 2020, s čímž Kelly souhlasil. Podle amerických médií se ale v poslední době vztahy Kellyho s prezidentem značně zhoršily a oba muži spolu přestali komunikovat.