Britský doktorand dostal v SAE doživotí za špionáž

Matthew Hedges byl zadržen po čtrnáctidenním pobytu v SAE, kam přijel kvůli studiu. Ve vazbě byl pět měsíců, v říjnu byl propuštěn na kauci, ale úřady mu odebraly pas.

Podle soudu v Abú Zabí se Hedges dopustil špionáže a předání informací cizí zemi. Hedgesovi příbuzní uvedli, že doživotní rozsudek padl po pětiminutovém stání. Brit byl prý vyslýchán bez přítomnosti právníka a nemohl využít ani konzulární služby.

„Matthew je nevinný. Ministerstvo zahraničí to ví a emiráty ujistilo, že pro ně nepracuje jako špion. Nevím, kam ho teď odvezli a co se bude dál dít,“ řekla Hedgesova žena Daniela Tejadaová. Úřady v SAE by se podle ní měly za takovou nespravedlnost stydět.

Britská strana je zklamána

Podle agentury Reuters, která se odvolala na úřady v SAE, přijel Hedges do země pod záminkou sběru materiálu o bezpečnostní politice po revolucích v arabských zemích, ve skutečnosti ale shromažďoval informace pro britskou vládu.

„Dnešním verdiktem jsme samozřejmě hluboce zklamáni a znepokojeni. Budeme o tom s emiráty hovořit na nejvyšší úrovni,“ ujistila britská premiérka Theresa Mayová.