První obyvatelé Malibu se vracejí domů. Požáry v Kalifornii mají přes šedesát obětí

„Bylo to jako cesta peklem“

Trosky v Malibu ukazují, jak moc je požár nevypočitatelný. Zatímco z jedné vily zůstaly jen pokroucené plechy, které byly dříve domácími spotřebiči, okolních domů se plameny prakticky nedotkly. A to včetně těch, které stojí jen pár metrů daleko.

O neskutečném štěstí může mluvit třeba Antoinette Bergetová, a to hned dvakrát. Jednak jde o její dům, který požár přečkal. V nebezpečí ale byla i ona sama, blížící se plameny totiž podcenila a do bezpečí se autem vydala na poslední chvíli skrz hořící údolí. „Oheň byl všude kolem. Okolo létaly jiskry a plameny. Jela jsem pořád dál. Nezastavila jsem. Bylo to jako cesta peklem.“

Sousedům požár domy úplně zničil. Antoinette Bergetová nevěřila vlastním očím, když se vrátila k tomu svému, a teď z něj odmítá byť jen na chvíli odejít. A to přesto, že nejde elektřina a dodávky energetici kvůli poničeným rozvodům obnoví až za tři týdny.