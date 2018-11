Soukromé agentury zvládají některé úkoly lépe než národní armády, říká veterán afrických válek

Eeben Barlow zavětřil příležitost. Založil firmu Executive Outcomes (volně přeloženo Výkonné výsledky), která začala působit na válečných polích Angoly zmítané občanskou válkou. Nejdřív jako ochranka diamantových dolů, později při výcviku armády. „Nikdo jiný nechtěl cvičit angolskou armádu. My jsme do toho šli. Ale neobešlo se to bez mnoha kontroverzí. Média nás obvinila snad ze všeho včetně kanibalismu a pašování diamantů. Ale naši chlapi vytrvali a vidíte, kde teď Angola je. My se stahujeme, na stole je politické řešení výhodné pro všechny.“

Angolská vláda se ale brzy dostala pod mezinárodní tlak zbavit se soukromé armády a Executive Outcomes musela odejít. Na její místo nastoupily tisíce modrých přileb mírové mise OSN. A válka se vrátila.

Podobné to bylo i v Sieře Leone. Pod vojenským tlakem mužů Eebena Barlowa podepsali brutální povstalci, kteří prosluli utínáním končetin, mírovou dohodu. Po vynuceném odchodu Executive Outcomes se ale boje znovu rozhořely.

„V té době už neexistovalo jen jedno centrum moci. Říkali jsme tomu mocenský trojúhelník: za prvé nepřítel, pak civilní obyvatelstvo a nakonec hospodářský model, který nepřítel využívá pro své zásobování. Naší prioritou bylo odříznout ho od hospodářských zdrojů, v tomto případě šlo o diamantové doly. Jak v Angole, tak i v Sieře Leone. Pak jsme působili taky na změnu přístupu místních obyvatel k národní armádě. Najednou neměl nepřítel kam jít. Tak jsme ho v podstatě díky finančnímu tlaku dokázali na bitevním poli zcela zničit,“ popisuje taktitku své agentury Barlow.