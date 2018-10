Olympiáda v Mexiku 1968: Čáslavská protestovala proti okupaci, američtí běžci proti rasismu

Kromě Čáslavské uspěli i další sportovci z československé výpravy. Zlato tu získal ve sportovní střelbě libovolnou malorážkou Jan Kůrka. Stejně úspěšná byla i Milena Duchková ve skocích do vody z 10 metrů a Miloslava Rezková ve skoku vysokém.

Všeobecný názor je, že sport by měl být apolitický. Na olympiádě v Mexiku to ale úplně neplatilo. Věra Čáslavská totiž sklopila hlavu při sovětské hymně na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a velkým tématem byl i rasismus.

„Tito sprinteři svým gestem chtěli podpořit černošské hnutí Black Power a Stokelyho Carmichaela. Navíc to bylo i krátce poté, co byl zavražděn Martin Luther King. Carmichael tvrdil, že Lutherův přístup pasivní rezistence nestačí, a je potřeba do toho jít natvrdo, že násilí je nutné, pokud si chtějí černoši vybojovat občanská práva,“ připomíná Kolář.

Reakce na jejich gesto nebyla vstřícná. „Předseda Mezinárodního olympijského výboru Avery Brundage byl velký konzervativec,“ podotýká Kolář s tím, že oba atleti byli dva dny po svém protestu vyloučeni z amerického týmu. Brundage rozhořčeně tvrdil, že politika nemá ve sportu žádné místo.

„Podobnou akci udělali i sprinteři na 400 metrů, kteří přišli v černých baretech a také se zaťatou pěstí, ale nezdvihli ji a barety si při hraní hymny sundali,“ říká Kolář s tím, že když se jich ptali, proč to udělali, tak odpověděli, že pršelo.

Setkání po letech

Český olympijský výbor pak od roku 2002 připravuje setkání sportovců po padesáti letech. „Tentokrát bude 22. listopadu v České televizi. Budou tam olympionici ze zimních her v Grenoblu i z letních v Mexiku. Z těch letních olympijských vítězů žijí už jenom Milena Duchková a Jan Kůrka. Minulá setkání byla neobyčejně vřelá a srdečná. Sportovci se i po padesáti letech rádi uvidí,“ říká Kolář.