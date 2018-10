Cenu Václava Havla letos získal bojovník za lidská práva v Čečensku Titijev

- Ojub Salmanovič Titijev se narodil 24. srpna 1957 ve vesnici Lebedinovka, která se nachází na území dnešního Kyrgyzstánu. Jeho rodiče totiž byli mezi půl milionem Čečenců a Ingušů, které nechal v roce 1944 komunistický diktátor Josif Stalin deportovat z Kavkazu do severního Kazachstánu, Kyrgyzstánu a na západní Sibiř. Byla to odplata za jejich údajnou kolaboraci s německými okupanty. Návrat jim byl povolen až v letech 1956–1957 a Titijevova rodina se vrátila do své původní vesnice Kurčaloj v Čečensku.

- Titijev se celý život kromě boje za lidská práva věnuje sportu. Je zápasníkem a vzpěračem, učil tělocvik a ve své vesnici založil sportovní klub.

- Kromě Memorialu, pro který začal pracovat v roce 2000, pracuje i pro další lidskoprávní organizaci Výbor pro občanskou pomoc, v jejímž čele stojí další známá bojovnice za lidská práva Světlana Gannuškinová.

- Memorial v minulosti vydal několik zpráv o údajných únosech a mučení v Čečensku, stejně jako o pronásledování homosexuálů. Čečensko aktivisty organizace označuje za agenty placené Západem a za nepřátele lidu. „Pokud je jejich činnost škodlivá a špatně ovlivňuje čečenský lid, pak v Čečensku není místo ani pro ochránce lidských práv ani pro jejich předky do sedmého kolene,“ prohlásil čečenský prezident Ramzan Kadyrov. Kromě lidských práv se čečenský Memorial pod vedením Titijeva věnuje i humanitární pomoci chudým regionům Čečenska.

- Letos v lednu byl Titijev zatčen, což policie odůvodnila údajným nálezem 180 gramů marihuany v jeho autě. Ruský ombudsman Michail Fedotov ve svém dopise šéfovi federálních vyšetřovatelů poukázal na možnost, že droga byla Titijevovi podstrčena s cílem zkompromitovat ho. Na totéž upozornilo hnutí Memorial. Čečenské úřady to ale odmítly. Memorial také obvinil čečenské policisty, že neoprávněně vnikli do domu Titijevovy rodiny, vyhrožovali jí a vyhnali ji ven. Titijevův syn a otec byli navíc předvoláni na policii. Podle Memorialu se policie snaží zneužít rodinu k tomu, aby přinutila Titijeva k přiznání.

- K Titijevovu propuštění vyzvalo například ministerstvo zahraničí Spojených států, komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks, Evropský parlament a další organizace.