The New York Times obvinil šéfa Bílého domu z daňových intrik. Stoprocentně falešná nařčení, tvrdí Trumpovi právníci

Trump se dopustil daňových intrik, mezi nimiž byly i případy vyložených podvodů, tvrdí list mimo jiné na základě analýzy dvou set daňových přiznání Trumpova otce, která získal. Do pletich podle NYT byli zapleteni i prezidentovi potomci.

Donald Trump vždy tvrdil, že mu jeho otec, newyorský realitní magnát Fred Trump, nikdy téměř žádnou finanční pomoc neposkytl. Pátrání newyorského listu ale údajně prokázalo, že Trump dostával miliony z otcova realitního byznysu už od raného dětství. Velkou část těchto peněz prý dostal prezident díky tomu, že pomáhal svým rodičům krátit daně.

The New York Times ve své analýze tvrdí, že Trump spolu se svými dětmi vytvářel fingované firmy, aby zamaskoval milionové dary od rodičů. Pomáhal také svému otci zajistit si neoprávněné daňové úlevy v hodnotě dalších milionů. „Přičinil se o vytvoření strategie, při níž bylo realitní jmění rodičů podhodnoceno v daňových výkazech o stovky milionů dolarů, aby si pak Donald Trump výrazně snížil daňový odvod v okamžiku, kdy byl majetek převáděn na něj a na jeho děti,“ píše The New York Times.