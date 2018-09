Bývalý narkoman pomáhá v New Yorku bojovat proti droze padesátkrát silnější než heroin

Americká opioidová vlna

Trumpovo prohlášení přichází v době, kdy se Spojené státy potýkají s epidemií nejrůznějších nových opiátů. Zmírňovat jejich dopady se vedle vlády snaží i mnoho dobrovolníků. Třeba Tino Fuentes si sám prošel závislostí na drogách, teď se rozhodl narkomanům pomáhat alespoň s odhalováním nebezpečného fentanylu. V ulicích New Yorku na vlastní náklady začal rozdávat testy, které v drogách syntetickou látku objeví. Dealeři ji často zaměňují za heroin nebo ji k němu přimíchávají. Nic netušící uživatelé pak umírají na předávkování.

„Nikdo by neměl zemřít kvůli užívání drog. Tak to prostě je. Nedělám nic zvláštního. Ostatní pracují úplně stejně,“ říká člen neziskové organizace Harm Reduction Coalition Tino Fuentes. „Pomáhá to zachraňovat lidské životy. Hlavně byste měli vědět, co berete. Co ty drogy, které užíváte, vlastně obsahují. Pak se můžete rozhodnout, zda takovou věc vůbec chcete užívat, nebo ne,“ podotýká.

Fentanyl představuje stále rozšířenější syntetický opioid, který je asi padesátkrát silnější než heroin a po celém světě má na svědomí obrovské množství úmrtí. Díky jednoduchému testu se jeho přítomnost v drogách odhalí za necelou minutu.