Pytláci jim zabili rodiče. S pomocí lidí se ze sloních sirotků stává naděje pro celý druh

V přírodě pijí sloní mláďata mateřské mléko až do dvou let. Ty, kterým zabili matku pytláci, musí krmit chovatelé v parku nedaleko Nairobi přímo z obřích lahví. Bez náhradního mléka by zdejších dvacet sloních sirotků nepřežilo. Všem je mezi jedním a třemi roky a všem zabili rodiče pytláci.

„Větší sloni spořádají dvě lahve každé tři hodiny, a to ve dne i v noci,“ říká zaměstnanec sirotčince Cheplin Mutisiya. Podle něj se z lahve naučí časem pít úplně všechna slůňata.

Náhražku sloního mateřského mléka vyrábějí v sirotčinci ze sušeného mléka, ovesné kaše a vody. Stejný recept si zde uchovávají už čtyřicet let.