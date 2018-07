Pro gangstera přiletěla do francouzské věznice helikoptéra se třemi ozbrojenci

Helikoptéru, která z věznice odletěla i s gangsterem, objevili později ve zhruba 60 kilometrů vzdáleném Gonesse na severovýchodním předměstí Paříže. Po uprchlém vězni se pátrá v celém regionu Ile-de-France. Vrtulník do věznice u obce Réau jihovýchodně od metropole vzlétl z pařížského letiště Le Bourget.

Top French criminal Redoine Faid escapes prison by helicopter https://t.co/qcI9uabHrB pic.twitter.com/xxvdqkRotU — Al Jazeera News (@AJENews) July 1, 2018

Šestačtyřicetiletý vězeň na útěku byl v dubnu po odvolání odsouzen na 25 let vězení za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka. V roce 2017 byl také dvakrát souzen. Za první útěk z vězení dostal deset let, za útok na pancéřový vůz převážející peníze na severu Francie v roce 2011 mu soud vyměřil 18 let za mřížemi.

/*json*/{"map":{"lat":48.61700874518946,"lng":2.634000508925965,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":48.61190173050048,"lng":2.622585027358582,"type":"1","description":"Réau, Francie"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

V roce 2013 při útěku z věznice Lille-Séquedin vyhodil Faid do povětří pět vězeňských dveří, za rukojmí vzal čtyři dozorce. Poté unikl vozem, který mu přistavili jeho komplici. Stal se tehdy nejhledanějším mužem Francie, na útěku byl měsíc a půl.

V roce 2009 napsal tento syn alžírského imigranta knihu o tom, jak v předměstském ghettu vyrůstal v prostředí zločinu, až se nakonec dostal mezi aristokraty mezi lupiči – specializoval se na přepadení pancéřových vozů. V knize tvrdil, že kariéru lupiče pověsil na hřebík.

Po své první loupeži utekl, aby se vyhnul trestnímu stíhání, do Izraele, kde se naučil hebrejsky.