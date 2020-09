Německý soud poslal do vězení extremisty, kteří ze zábavní pyrotechniky z Česka vyráběli bomby

Soud osm obžalovaných ve věku 20 až 40 let shledal vinnými z vytvoření teroristického uskupení a z pokusu o vraždu nebo napomáhání tomuto trestnému činu. Nejvyšší tresty ve výši deseti a 9,5 roku dostala dvojice Timo S. a Patrick F., která skupinu vedla.

Soud tak do značné míry vyhověl obžalobě, která požadovala tresty ve výši od pěti do 11 let vězení.

Obhajoba neuspěla s požadavkem nižších trestů a s tvrzením, že skupina nechtěla zabíjet a není teroristickou, protože její činnost není srovnatelná například s řáděním neonacistické skupiny Národněsocialistické podzemí (NSU), která v letech 2000 až 2006 z rasových důvodů zabila devět mužů tureckého a řeckého původu.

Osm členů radikální skupiny Freital, která je pojmenovaná podle podkrušnohorského města u Drážďan, se seznámilo v roce 2015 při protiimigračních demonstracích a velmi rychle přešli od protestů k násilným činům.