Přijde Varšava o svou dominantu? Vládní politici by chtěli místo Stalinova paláce nový mrakodrap

O zboření dominanty Varšavy se mluví už po několikáté, teprve nyní se ale téma dostalo i do nejvyšších politických pater. „Sním už čtyřicet let o tom, že by v tom místě vzniklo něco o hodně hezčího a důležitějšího,“ nechal se slyšet polský premiér Mateusz Morawiecki.

Zatímco premiér plánoval demolici paláce už v dětství, řada politiků z vládní strany tuto myšlenku pojala až letos. Podle náměstka ministra obrany Bartosze Kownackiho by likvidace ohromné stavby nebyl pro armádu problém: „Bezpochyby by si poradili. Bylo by to pro naše vojáky skvělé školení, skvělé cvičení.“