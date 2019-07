Před 40 lety se New York ponořil do tmy a lidé se změnili v rabující lůzu

Lidé uvázli ve výtazích, obchodech nebo v metru, zkázu navíc umocňovalo velké vedro. Energetikům se podařilo provoz sítě obnovit až po 25 hodinách.

„Bouřka byla tak velká, že postupně došlo k výpadku i dalších linek. To se samozřejmě stát může a při bouřkové činnost je to dokonce běžné, nicméně v New Yorku nezabraly automatiky, které by měly linky uvést zpátky do provozu. To znamená – první linka se vypnula, ale to v tu chvíli žádné fatální následky nemělo. Nicméně po pár minutách se vypnulo další dvojité vedení, z něj se automaticky do provozu uvedla jen polovina, potom další vedení a v podstatě to začalo způsobovat domino efekt – postupně se začala přetěžovat další elektrická vedení a došlo k vypínání,“ popisoval ve Studiu 6 Zdeněk Müller z elektrotechnické fakulty ČVUT.