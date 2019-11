Ruský Gazprom ukončil dodávky plynu pro Ukrajinu, Evropu uklidňuje

„Od 10:30 dnešního dne (8:30 SEČ) byly dodávky Ukrajině zkráceny o 110 milionů krychlových metrů za den, tedy plně přerušeny. Dodávky pro evropské spotřebitele se zvětšily na 326 milionů krychlových metrů za den,“ uvedl tiskový mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov.

Rusko-ukrajinský spor by mohl ohrozit i tranzit plynu právě odběratelům ve střední a západní Evropě, jako se to stalo počátkem roku 2006. Přerušení dodávek Ukrajině od 8:00 SEČ dnešního dne ohlásil už ve středu šéf Gazpromu Alexej Miller. Učinil tak poté, co ztroskotala jednání s ukrajinskými partnery kvůli sporu o splacení dluhu za předchozí dodávky a o cenu plynu v novém roce.

Konflikt se rozrostl kvůli cenám dodávek

Jádrem sporu se jeví být ukrajinský dluh za dřívější dodávky, který Gazprom i s pokutou vyčísluje na 2,1 miliardy dolarů, nová cena plynu pro letošní rok a výše poplatků za tranzit plynu do Evropy. V loňském roce platili Ukrajinci 179,50 USD za 1000 metrů krychlových, tedy zhruba polovinu co zákazníci v Evropě. Gazprom zpočátku navrhoval cenu podstatně zvýšit, na 418 dolarů, ale během jednání podle ruského premiéra Vladimira Putina předložil nabídku 250 dolarů za tisíc metrů krychlových. To však Ukrajinci odmítli, protože Rusové požadovali zachovat tranzitní poplatky v dosavadní výši necelých 1,7 dolaru za tisíc krychlových metrů a 100 kilometrů.

Dodávky pro Ukrajinu představují přibližně desetinu objemu plynu proudícího plynovodem na Slovensko a dále na Západ. Přes Ukrajinu přitom do Evropy putuje 80 procent ruského plynu, což představuje asi pětinu evropské spotřeby. Gazprom je důležitým dodavatelem zemního plynu i do České republiky, která dovozem z Ruska kryje více než 80 procent spotřeby suroviny. Český RWE Transgas ale neočekává v souvislosti se sporem žádné problémy se zásobováním českých odběratelů.