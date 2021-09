Nevolte Urza.cz k tématu Státní finance

Nakupuje-li někdo pro sebe za vlastní peníze, řeší kvalitu i cenu. Nakupuje-li pro cizí lidi za vlastní peníze, typicky řeší především cenu. Nakupuje-li pro sebe za cizí peníze, typicky řeší především kvalitu. Nakupuje-li pro cizí lidi za cizí peníze, nemusí ho zajímat kvalita ani cena; a to je případ státních úředníků.

Ekonomická věda nám už minimálně sto let od dob ekonoma Ludwiga von Misese jasně ukazuje, že stát není efektivní v rozhodování o penězích svých občanů. Jednak nemůže nikdy rozumět jejich potřebám tak dobře jako oni sami; a i kdyby rozuměl, není schopen je efektivně naplňovat, jelikož oproti trhu selhává v alokaci zdrojů.

Celý proces plnění státního rozpočtu je navíc zatížen etickým problémem: Daňovým poplatníkům je jednostranně určeno, kolik peněz mají státu odvést; bez ohledu na to, jaké služby využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Odmítnou-li zaplatit, jsou k tomu přinuceni (v krajním případě i násilím).

Kdyby tímto způsobem jednal jiný subjekt než stát, považovali bychom to za zavrženíhodné. Nikdo nemá právo ostatní jednostranně nutit k jakékoliv nedobrovolné platbě; a to ani v případě, že jim poskytl nějaké služby. Ani stát by v tomto neměl být výjimkou.