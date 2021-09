Nevolte Urza.cz k tématu Kultura

Kultura – a umění obecně – obohacuje člověka na duchu i mysli; přesto by nikdo neměl být nucen podílet se na něčem, co on sám za důležité nepovažuje.

Je samozřejmě možné, že kdyby stát neposkytoval dotace kultuře, některé instituce by zanikly. Šlo by však právě o ty, které spotřebovávají zdroje, jež by lidé raději využili jiným způsobem; kdyby tomu tak nebylo, uživí se tyto instituce i bez toho, aby byl kdokoliv nucen je financovat.

Snižme lidem daně, nechme jim jejich peníze – a s nimi i rozhodnutí, za co je chtějí utrácet. Nemusíme sdílet jejich vkus ani hodnoty; jen jim nevnucujme ty naše a nenuťme je utrácet peníze za to, co vyhovuje nám.

Je člověk, který sedí celý život u televize, v níž sleduje jen sport či telenovely, a nikdy nenavštívil divadlo, kulturním barbarem? Možná. Ale není daleko větším barbarem ten, kdo takového člověka proti jeho vůli obere o část jeho příjmu, aby mohl mít levnější služby knihoven či galerií, místo aby zaplatil jejich plnou cenu?

Stát by měl snížit daně, nechat lidem jejich peníze a zrušit veškeré subvence umění a kultury; jednotlivé projekty by si na sebe měly vydělat na volném trhu (ať už skrze vstupné, mecenáše či crowdfunding).