Nevolte Urza.cz k tématu Obrana a bezpečnost

Lidé by neměli být nuceni financovat armádu, pokud s tím sami nesouhlasí a nechtějí tak činit dobrovolně.

Teoreticky by mělo být hlavním posláním armády chránit nás před invazemi nepřátelských vojsk; v praxi k tomuto účelu za uplynulých více než sto let nikdy použita nebyla – naopak jí pokaždé politici přikázali přenechat okupantům výzbroj a techniku, čímž byla armáda donucena pomáhat nepříteli.

Taková rozhodnutí byla pochopitelně důsledkem toho, že by se ČR útoku žádné mocnosti stejně neměla šanci ubránit; a to samozřejmě platí dodnes. Stejně tak nemá potenciál stát se rozhodující silou v obranném konfliktu, kterého by se případně účastnila po boku spojenců.

Jediné vojenské využití česká armáda momentálně nachází v zahraničních misích; tam však nikdy neodvracela žádné konkrétní útoky, které by měly hrozit této zemi.

Dává-li tato činnost někomu smysl, nechť ji i financuje. Kdo však s takovým využitím vojsk nesouhlasí, neměl by být nucen je platit. Armáda by neměla být financována ze státního rozpočtu; tedy mimo jiné z daní lidí, kteří nesouhlasí s jejím využitím či samotnou existencí.