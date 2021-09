Piráti+STAN k tématu Stav demokracie v ČR

Stát a média jsou čím dál tím více provázány s oligarchy. Ministři se střídají jako na orloji a kvůli politické situaci zemí otřásly největší demonstrace od listopadu 1989. Takhle to dál nejde. Politici vytváří vzory pro celou společnost. Kultura vládnutí je pak o důvěryhodnosti, aby politici vládli čestně a kompetentně, bez zneužívání moci a pochybných vazeb. A také aby hájili demokracii a respektovali demokratické instituce včetně role Parlamentu, justice a médií jako hlídacího psa demokracie.

Naše koalice se hlásí k principům české ústavní a humanistické tradice. Podporujeme spolupráci, otevřenost a poctivost v politice. Budeme vládnout otevřeně, aby lidé vždy věděli, co děláme a proč to děláme. Zastavíme prorůstání státu oligarchy. Nabídneme čestné a schopné politiky. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů a omezíme možnosti politiků ovládat velké mediální domy a zasahovat do nezávislosti ČT. Občany zapojíme do hledání řešení pro celou společnost a od politiků budeme vyžadovat práci na plný úvazek, vyvození patřičné odpovědnosti za své chyby. Zkrátka do politiky vrátit slušné mravy.