OtČe k tématu Stav demokracie v ČR

Naše práva a svobody během 30 let zapadly do měkkých gaučů a plných ledniček. Posunuli jsme tyto základní hodnoty demokratické společnosti na poslední místa našich žebříčků. Zapomněli jsme, jak lehko se o ně přichází a jak těžko za ně bojuje. Současná vláda a Parlament devastuje Ústavu ČR. Připravily nás o svobody podnikání, pohybu, vzdělávání, slova, shromažďování a stále to většině nedává důvod k odporu a boji za svá práva a svobody. Demokratické zřízení je vždy založené na řádu a zákonech. Obojí jsme opustili ve jménu „zdraví“. Tato destrukce pokračuje v segregaci dospělých i dětí. Bez zjevného důvodu jsme ochotní dělat činy, které nám nedávají smysl, a to jen proto, abychom měli klid. Demokracie v naší zemi je nejvíce napadena za posledních sto let. Jediným lékem je kompletní změna Vlády a Parlamentu. Zvýšená ochrana Ústavy a jasná trestní a majetková odpovědnost všech zákonodárců. Budoucnost však nemůže zůstat bez vypořádání minulosti. Proto je nutné všechny odpovědné zločince postavit před soud.