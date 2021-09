Taliban povolil odlet dvou stovek Američanů a cizinců z Kábulu

Zvláštní vyslanec Kataru Mutlak bin Mádžid Kahtání na letišti v Kábulu prohlásil, že vzdušný přístav je „z devadesáti procent připraven“ na běžný provoz. Letadla podle něj budou do afghánské metropole létat přes pákistánský vzdušný prostor. Lety s cizími státními příslušníky podle dalšího představitele katarských úřadů už nelze nazývat evakuacemi, protože jde o běžné cesty v rámci volného pohybu osob.

„Ve skupině, která dnes opustí Kábul směrem do Dauhá, jsou také Američané,“ citovala agentura AFP nejmenovaného katarského činitele. Podle agentury AP cizinci do Kataru odletí na palubě letounu společnosti Quatar Airlines, který dopoledne v Kábulu přistál se zásilkou humanitární pomoci. Ve čtvrtek by to mělo být asi 100 až 150 osob, další budou následovat v pátek.

Katar se jako klíčový prostředník mezi západními zeměmi a Talibanem podílí na obnově provozu kábulského letiště. Vyslal na místo techniky a další odborné síly, které mají zajistit bezpečnost a letovou kontrolu.

První lety po převzetí moci

Odlet Američanů a občanů dalších zahraničních zemí bude jedním z prvních mezinárodních letů poté, co správu kábulského letiště koncem srpna převzal Taliban. Předtím jej kontrolovaly americké jednotky, které dohlížely na evakuaci desetitisíců občanů zahraničních států a Afghánců, kteří po dobytí metropole islamistickým hnutím v obavách z příchodu Talibanu k moci prchali ze země.

Vstřícný krok Talibanu přišel poté, co hnutí v úterý oznámilo složení své nové vlády, kterou vede Muhammad Hasan Achund. Ve stejný den zástupci Kataru uvedli, že kábulské letiště bude schopné odbavovat pasažéry za několik dní.

O umožnění dalších evakuačních letů s Táliby jednal zvláštní vyslanec Spojených států pro Afghánistán Zalmay Khalilzad. V USA se objevily informace, že v Mazáre Šarífu čeká na odlet kolem tisíce lidí, mezi nimiž jsou i Američané. Ministr zahraničí Antony Blinken ale poté uvedl, že ne všichni mají platné cestovní doklady.