Brno má soudem zablokované pozemky v centru města

Smlouvu s magistrátem podepsal Kliminvest v roce 2005, kdy uspěl ve výběrovém řízení. Projekt nových Jaselských kasáren měl být jeho prvním velkým stavebním počinem. Podle smlouvy mělo do konce roku 2008 vyrůst ve vojenském areálu 400 bytů, mateřská školka, kanceláře a obchodní galerie. Jenže nedostatek zkušeností firmě zřejmě zlomil vaz. Bourat se začalo se zpožděním a stavět se nezačalo nikdy. Magistrát za nedodržování termínů napočítal Kliminvestu postupně 2 pokuty po třech milionech a Kliminvest se začal dostávat do čím dál méně důvěryhodné pozice. Kvůli sporům s firmou, která pro developera provedla demolici budov Kliminvestu dokonce hrozila exekuce. Návrh na insolveční řízení ale po několika dlouhých měsících soud zamítl.

Město začalo pochybovat, jestli je firma dostatečně finančně silný subjekt, aby mohl tak ambiciozní projekt skutečně realizovat. „Bojíme se, že pokud by na pozemcích začala výstavba a společnost by skončila v konkurzu, potom by se s těmi pozemky dalo velice těžko manipulovat,“ potvrdil obavy města na začátku roku 2009 náměstek brněnského primátora, Oliver Pospíšil (ČSSD). Magistrát proto vyzval Kliminvest, aby k sobě přibral silného partnera. Chvíli se Kliminvest snažil město přesvědčit, že s předběžně dohodnutým úvěrem na více než 900 milionů korun od České spořitelny jsou dostatečně silným subjektem. Poté ale přesto začali dojednávat spolupráci nejdříve s Metrostavem a poté s Unistavem. Ani jedna firma ale nakonec s Kliminvestem spolupracovat nechtěla.

Místo bytů černá skládka

Brněnští radní loni vypověděli Kliminvestu nájemní smlouvu. Od února letošního roku už město chtělo celý pozemek převzít zpět a začít urychleně hledat nového partnera, který by projekt konečně vybudoval. Z pozemků se totiž stala černá skládka. Jenže firma Kliminvest, která nebyla téměř 5 let schopná vyřídit ani stavební povolení tvrdí, že nezahájila projekt z objektivních důvodů a úřady byly proti němu. Neznámá firma, kterou mezitím opustili téměř všichni zaměstnanci, se kterými ČT dřive komunikovala, se nechce projektu vzdát a dala magistrát města Brna k soudu. Ten odsouhlasil i tzv. předběžné opatření, které městu brání s areálem do vyřešení sporu nakládat. Vyjádření firmy Kliminvest se České televizi nepodařilo získat, protože nejsou dostupné kontaktní údaje a právní zástupce nemá oprávnění za klienta hovořit s médii. Sídlo firmy je v rodinném domku na okraji Brna, bez jakéhokoli označení jména společnosti.

Podobné problémy se v Brně opakují Případ Kliminvestu a Jaselských kasáren není ojedinělý, už v minulosti mělo Brno problémy s investory. O sporech nakonec musely rozhodovat soudy.

Sedm let chátrající koupaliště Riviéra

Unikátní koupaliště imitující říční tok, s řadou zákoutí, osázené stromy a keři, vyrostlo souběžně s tokem Svratky na začátku 90. let. Už od počátku se těšilo velkému zájmu návštěvníků. Město se ale rozhodlo, že najde provozovatele, který si areál vezme do pronájmu.

Brněnské delfinárium

Šťastnou ruku ale radní neměli. Josef Kolařík sliboval vybudování delfinária, zábavního areálu pro děti a hotelu. Jeho „podnikatelský plán“ počítal s investicí kolem 2 miliard korun. Město proto areál pronajalo na 99 let. Místo velkolepých plánů ale Kolařík v areálu uskladnil pouťové atrakce. Koupaliště zůstalo uzavřené.

Vypovězení smlouvy

Už zakrátko brněnským radním došlo, že s výběrem sáhli vedle. Smlouvu s Kolaříkem vypověděli hned následující rok. Soudní tahanice se ale protáhly na 7 let. Během té doby byly bazény bez vody a koupaliště bez návštěvníků. Definitivní konec snů o delfináriu nakonec udělal exekutor, který Kolaříka v roce 2002 z areálu vystěhoval. Brno muselo následně do areálu investovat 75 miliónů korun, aby ho mohlo v plném rozsahu otevřít návštěvníkům. Další pokusy o pronájem se nekonaly. Areál teď provozuje městská společnost Starez.

Obchodní dům Champion

Na pozemcích mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá v Brně mělo na konci 90. let vzniknout moderní obchodní centrum, které by jižní části centra vdechlo nový život. Dnes se v těchto místech nachází autobazar a místo poznamenané soudními tahanicemi působí zanedbaně. Kde se stala chyba?

Projekt na výstavbu nového obchodního centra nedaleko autobusového nádraží Zvonařka představila společnost Champion s.r.o. v čele s podnikatelem Romanem Bartošem v srpnu 1997. Za pozemky měla firma zaplatit městu 24 milionů korun a zavázala se vybudovat kolektor za dalších 200 milionů. Firma se však dostala do problémů s financováním. Ačkoliv městu nezaplatila ani korunu, pozemky byly přepsány do jejího vlastnictví. Celý spor skončil před čtyřmi lety mimosoudním vyrovnáním.