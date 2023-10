Brno nechá zbourat fotbalový stadion Za Lužánkami

Fotbalový stadion Za Lužánkami v Brně půjde k zemi. České televizi to potvrdil radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). Radnice má demoliční výměr, pracuje na projektu. Samotná demolice by měla začít zhruba v polovině roku 2024. Důvodem je špatný stav tribun. Nový fotbalový stadion by v Brně mohl vzniknout na místě dnešního velodromu v areálu výstaviště.