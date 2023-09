Dobrovolníci přesunuli viklan v Kadově na původní místo. Pomáhal jim slavný archeolog Pavel

Akci letos přihlížely desítky diváků. „Člověk vidí, jak to přímo probíhá, co všechno to obnáší, aby se s tím kamenem vůbec mohlo hnout,“ říká Edita Novotná, která přijela z Karlových Varů.

Dobrovolníci ještě musejí vrátit kámen zpět na železný podstavec. Práce jim tak potrvají dalších několik dní. Rozhýbat viklan by turisté mohli opět nejpozději v prosinci.