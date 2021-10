Chrudim chce přilákat víc návštěvníků do muzea. Nejdřív ale musí odstranit vlhkost z krypty

Chrudim chce přilákat více lidí do Muzea barokních soch. Podle statistik z doby před pandemií do něj přišli v průměru tři platící návštěvníci denně. V podzemní kryptě chystá město zážitkovou expozici pro děti. Nejdřív ale musí nechat odstranit vlhkost, která by expozici nesvědčila.