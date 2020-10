Místo zdí kmeny, místo střechy větve. Stromové kaple lákají věřící, novomanžele i turisty

Hana a Daniel Matějkovi se vztahem člověka a krajiny zabývají už od svých studií. Na jednom z workshopů se dostali do zaniklé osady v bývalých Sudetech a objevili místo, kde stála kaple. I když z ní nezbyla ani cihla, její někdejší existenci prozrazovaly stromy. „A tam vznikl ten nápad, že kapli nemusí tvořit pevné zdi, ale mohou to být živé organismy, které se postupně mění, rostou a vytváří ten duchovní prostor,“ vysvětlila krajinná architektka Hana Matějková.

První stromová kaple vznikla v Nové Lhotě na Hodonínsku. Na její výsadbě se podíleli sami místní. „A díky tomu ta kaple roste. Lidé to berou za své, protože jim to do krajiny někdo násilně nevložil. Podílejí se na tom, a tak se o to místo starají a funguje to,“ libuje si krajinný architekt Matějka.

„Ta kaple se stala téměř ihned po výsadbě oblíbeným výletištěm, jak pro místní, tak pro turisty, jsou odsud nádherné výhledy do všech světových stran,“ řekl starosta Nové Lhoty Antonín Okénka (nez.). Přestože v podobě, jakou architekti zamýšleli, kapli uvidí až příští generace, už teď je tam živo. Konají se tam například svatby.