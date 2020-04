Divoké husy, racci, čejky. U řeky Kyjovky vznikne nový ptačí park

Cesta, která je podmáčená i v letošním suchém jaru, tak to vypadá u řeky Kyjovky na Hodonínsku. Ornitologové tam v současné době hospodaří na třech hektarech, brzy má přibýt dalších pět. Území by se mělo proměnit v ptačí rezervaci.

„Tato lokalita je velmi cenná pro vodní ptáky, zdržuje se tu celá řada velmi vzácných druhů, přitom ještě nedávno tu bylo pole. Naším prvním cílem je ochránit oblast před tím, aby byla vysušena a rozorána,“ řekl Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické.

Vzniknou i stezky a pozorovatelny pro veřejnost

Nový způsob hospodaření má především vodním ptákům přinést další útočiště, ale i potravu. Česká společnost ornitologická plánuje, že časem v oblasti vytvoří pro veřejnost stezky a také pozorovatelny.

Ornitologové plochy také čistí od náletových dřevin. Velkým zásahem prošly i vrby, ořezané takzvaně na hlavu. „Nejen, že je to tradiční, ale také je to velmi hodnotné pro přírodu a cenné pro biodiverzitu. Navíc ořezávané stromy se dožívají daleko víc let než neořezávané,“ vysvětlil Čamlík.

Ořez navíc umožní stromům vytvořit dutiny, které přitahují hmyz. „Brouci, kteří se živí dřevem nebo odumírajícím dřevem, jsou často velmi vzácní,“ řekl ornitolog.