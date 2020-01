Neobarokní Schichtova vila chátrá. Památka přechází na stát, může skončit i ve veřejné dražbě

Informaci o předání Schichtovy vily státu potvrdil České televizi mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka. Univerzita užívala objekt do roku 2005 jako studentské koleje, od té doby chátrá.

Úřad nabídne památkově chráněnou budovu nejprve bezplatně veřejným institucím a v případě jejich nezájmu i ve veřejné elektronické dražbě.

Neobarokní palácová vila z 20. let minulého století tak dále čeká na své využití. „Teď je hlavním úkolem co nejrychleji najít nového vlastníka, který by areálu vdechl nový život,“ říká Ležatka.

„Je škoda, že univerzita sama nenašla pro vilu využití. Nyní je to hra s velkou neznámou a já doufám, že se objeví nějaká instituce, která vilu kulturně využije,“ říká historik Muzea Ústí nad Labem Martin Krsek. Dovede si stavbu představit jako turistickou atrakci, která připomíná památku rodiny Schichtových.

Palác ředitele jedné z největších drogisticko-potravinářských firem v celé Evropě

Vilu si nechal postavit továrník Heinrich Schicht, v pořadí třetí ředitel Schichtových závodů, vyrábějících dodnes známé mýdlo s jelenem. Za jeho éry podnik jen v Ústí zaměstnával tři a půl tisíce lidí. Po světě měl na sto tisíc zákazníků. Šlo tehdy o jednu z největších drogisticko-potravinářských firem v celé Evropě. Heinrichův otec a zakladatel firmy, Johann Schicht, si vysloužil přezdívky jako „mýdlový král“ nebo „druhý Baťa“.

Dvouapůlhektarový areál, který kromě památkově chráněné vily zahrnuje i dům správce, se snažila univerzita prodat deset let. Nejprve jej nabídla za 21,5 milionu korun, později částku snížila na 19 milionů korun. Kupec se nenašel. Na opravu jsou potřeba desítky milionů.