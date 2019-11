Před 35 lety v Uherském Hradišti pohřbila hala zaměstnance. Za zřícení nikdo nemohl, prohlásili znalci

K neštěstí došlo v Uherském Hradišti 23. listopadu 1984, kdy se zřítila jedna z hal. Jedním z těch, kteří přežili, byl Stanislav Horák. Tenkrát pracoval v kanceláři a ve 14:45 se propadl do tmy. „Spadl jsem dolů. Ani jsem nijak zvlášť necítil bolest, ale absolutní tma. Nic jsem neviděl, jen jsem slyšel, jak lidé, kteří byli v šatně, sténali a volali o pomoc,“ vzpomíná po letech Stanislav Horák. Našli ho ve vzduchové kapse po dvou hodinách.

Neštěstí se stalo v době, kdy se střídaly směny, takže v hale nebyl téměř žádný provoz. Jinak by byl zřejmě počet obětí několikanásobně vyšší. Do patnácti minut na místo dorazila první jednotka požárního sboru a záchranná služba. Během dvou hodin se podařilo vyprostit většinu z jednadvaceti živých osob, všechny živé pak záchranáři vysvobodili do večerní půl jedenácté. Bohužel vyprostili i sedmnáct mrtvých. Jedna osoba podlehla svým zraněním později v brněnské nemocnici.