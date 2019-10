Starý územní plán Brna brzdí výstavbu. Veřejnost mohla poprvé připomínkovat nový

Do šesti let má v Králově poli vyrůst čtvrť se 600 byty, teď se začal stavět první dům. V polovině areálu už bydlení platný územní plán povoluje. Další etapy ale musí čekat na jeho změnu.

„V oblasti od komunikace směrem do města budeme muset počkat. Zatím zrychlujeme tu část, kde stavíme byty. Počítáme s tím, že bychom se do uvedené lokality mohli dostat za tři roky,“ řekla výkonná ředitelka IMOS development Helena Vyplelová. Díky změně územního plánu by už pozemky u ulice Sportovní nesloužili jen k obchodu, službám a výrobě, ale primárně k bydlení.

Developeři ale nejsou jediní, kdo na aktualizace čekají. Aktuálně navržených sto padesát změn se totiž netýká jen velkých celoměstských témat, ale i menších. Například takových, kde se plocha určená pro zahradu mění v plochu pro stavbu rodinného domu.