Olšany se obávají znečištění vody. Likvidace ekologické zátěže přijde na 180 milionů

Problém v Olšanech u Prostějova a okolních obcích vznikl už před několika desítkami let. Nedaleký průmyslový areál Sigma Lutín údajně nesprávně nakládal s rozpouštědly a odmašťovadly. Toxické látky se tak dostaly do půdy a následně zamořily podzemní vodu.

Na dekontaminaci půdy získala obec Olšany u Prostějova dotaci z Evropské unie. Pokrýt má 85 procent z celkových 180 milionů korun. Práce by měly začít už v tomto roce.

Tři stovky vrtů

O odstranění nebezpečných toxických látek se postará firma Dekonta. Zamořenou půdu pod čtyřmi obcemi vyčistí metodou zvanou biologická reduktivní dehalogenace. Firma bude muset provést zhruba tři sta vrtů.

„Princip metody spočívá v pravidelné injektáži, nebo zasakování vhodných aditiv nebo substrátů právě do podzemní vody a do zemního tělesa, kde jsou následně navozeny optimální podmínky pro průběh rozkladných procesů,“ vysvětlil člen představenstva firmy Jan Vaněk. Na dekontaminaci půdy by měla firma pracovat do roku 2023.