České Budějovice chtějí postavit sportovní centrum za 668 milionů korun

Návrh na halu daroval městu architektonický Ateliér 8000. Radnice ještě čeká, až se dořeší vodoprávní řízení. Jeden odpůrce stavby napadl vodoprávní rozhodnutí o přeložce kanalizace, o požárním hydrantu a krajský úřad jako odvolací orgán navrhnul rozhodnutí zrušit.

V červnu by se mohlo stavět

„Stavba má řadu odpůrců, kteří hledají v procesech všechny chyby, které kdo kdy udělal. My administrativní proces dovybavíme tím (potřebným) dokladem a nemělo by nám to narušit harmonogram, že bychom měli v květnu podepisovat smlouvu a v červnu začít stavět,“ řekl náměstek Petr Holický (ANO).

Nový objekt má mít dvě stejné palubovky a zvýší se kapacita hlediště, volejbalové zápasy bude moci sledovat až 2250 diváků místo současných 1500. Ideu nové haly prosazoval hlavně českobudějovický volejbalový klub, který patří do tuzemské špičky. Parametry haly neodpovídají požadavkům pro mezinárodní zápasy. Týká se to především stropu, který je ve výšce devíti metrů od palubovky. Nový by měl být o tři metry výš.

Stará hala se bude bourat 70 dní. Město již jednalo a bude jednat se sportovními kluby, aby jim pomohlo najít náhradní prostory, než bude nová hala hotová. „Bude potřeba, abychom jim vyšli vstříc. Určitě je nenecháme na holičkách,“ řekl Holický.