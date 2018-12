Alžbětiny lázně v nejistotě. Nové vedení Karlových Varů zastavilo hledání nájemce

Objekt Alžbětiných lázní v současnosti spravuje společnost vlastněná městem. Loni vykázala ztrátu 4,8 milionu korun. Více než sto let stará stavba a současně poslední veřejné lázně ve městě potřebuje nutné investice do bazénu, netěsnících oken a špatné střechy, přes kterou do budovy zatéká.

Příprava koncesního řízení, které mělo situaci městských lázní vyřešit, trvala čtyři roky. Na konci procesu měly lázně získat investora, který by se podílel na opravě a objekt následně provozoval.

Stovky milionů se městu nelíbí

Bývalé vedení města vybralo sdružení firem Hochtief a Royal Spa. Firmy nabídly, že zrekonstruují památkově chráněný objekt za 561 milionů, z toho za 450 milionů z peněz města. Společnost Royal Spa by 25 let provozovala v budově lázně a platila by městu nájem. K podpisu smlouvy nicméně před říjnovými komunálními volbami nedošlo – a nové městské vedení se k němu nechystá.

„Koncesní řízení, tak jak bylo předloženo a navrženo, se nám nelíbí a budeme jednat o jiné podobě. Vadí nám závazek města 450 milionů korun na opravy. S ohledem na to, jak vypadá rozpočet města, by to nyní nebylo dobré,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (za ANO).

Exprimátor Kulhánek rozhodnutí kritizuje

Podle bývalého primátora a dnes opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA) je rozhodnutí současného vedení chybou. Jak řekl, koncesnímu řízení předcházel detailní rozbor trhu a těžko někdo nabídne výhodnější podmínky než ty, které vzešly z výběrového řízení. Město tak podle něj bude dál muset investovat, aby budovu zachránilo.

Podle primátorky lázně potřebují první nutnou investici do oprav za šest milionů korun; o jejich další budoucnosti chce mít jasno do léta. „Budeme dělat všechno pro to, aby zde zůstaly městské lázně, na druhou stranu musíme najít někoho, kdo si to pronajme,“ podotkla.