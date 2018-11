V Bílině údajně docházelo ke kupčení s hlasy, soud ale návrh na neplatnost voleb zamítl

Volby v Bílině napadl u soudu Pavel Musil ze sdružení Nezávislí v Bílině HNHRM. Soud na základě jeho návrhu nechal přehrát jedenáct videonahrávek. Lidé v nich uváděli, že dostávali 300 nebo 400 korun za to, že vhodí do urny lístky pro konkrétní stranu. Někteří říkali, že k volbám právě kvůli uplácení nešli.

Jenže všechny tyto nahrávky soud vyhodnotil jako neprůkazné. Na videozáznamech nebyly vidět tváře osob, ani nebyla uvedena jména. „Videa byla točena na základě návodných otázek,“ uvedla soudkyně Markéta Lehká.

Navrhovatel zpochybňoval také špatný proces ohledně jmenování okrskových volebních komisí, tady ale soud dospěl k závěru, že vše proběhlo v souladu se zákonem.

Navíc prý mělo docházet k manipulaci s volebními lístky v urnách přímo ze strany volebních komisařů při sčítání. „Tady mělo dojít k manipulaci voličů zevnitř (od komisařů), což se neprokázalo,“ uvedl soud. V roce 2014 nařídil soud opakování voleb v Bílině kvůli kupčení s hlasy. Podle soudkyně tehdy byli voliči manipulováni zvenčí.

Krajský soud sice nevyloučil, že v jednotlivých případech skutečně mohlo docházet k pokusům o manipulaci s voliči, ale ne v zásadní intenzitě, volby proto ponechal v platnosti.

Volby platí i v Benešově nad Ploučnicí

Říjnové hlasování v Benešově nad Ploučnicí napadli dva zástupci KSČM kvůli distribuci volebních novin krátce před hlasováním. Noviny vydané některými volebními stranami se totiž velmi podobaly oficiálním městským novinám.

Podle soudu ale navrhovatel neprokázal, že vydáním volební tiskoviny byly volby nepřípustně, natož hrubým způsobem ovlivněny. „Porovnáním obou tiskovin soud dospěl k závěru, že čtenář byl schopen odlišit obě tiskoviny,“ uvedla soudkyně.

To, že volební noviny dostali lidé do schránek krátce před hlasováním, nevybočuje podle soudu ze zvyklostí a je normální, že strany se snaží ovlivňovat voliče do poslední chvíle.

Ústecký krajský soud obdržel celkem 27 stížností na volby, jednu stížnost navrhovatel stáhl těsně před vynesením rozsudku. Rozhodnutí zatím nepadlo ve třech případech, všechny ostatní návrhy soud zamítl.