Za stať o komunistické diktatuře skončil v 50. letech v dolech. Exilový předseda sociálních demokratů píše dodnes

Sociolog, učitel, bývalý předseda sociální demokracie v exilu, ale také sportovec Karel Hrubý se narodil v roce 1923 v Plzni. Už jako mladý psal. „Se sociálními demokraty jsem se znal. Požádali mě, když jsem sociolog a filozof, abych napsal rozbor komunistické diktatury a postavil alternativu sociálnědemokratickou,“ říká Hrubý.

Jeho stať se ale dostala do rukou státní bezpečnosti. Psal se rok 1955 a tehdy stačilo málo. „Muž, který pro mě přišel, to udělal jak ve filmu, odtáhl klopu, ukázal znak státní bezpečnosti a řekl, jménem zákona vás zatýkám. No a bylo to,“ vzpomíná bývalý politický vězeň. Nejvyšší vojenský soud ho odsoudil na deset let.

Pět let rubal uhlí v tmavém dole ve Rtyni

Udělali z něj programátora sociální demokracie a Hrubý se ocitl v táboře v severočeské Rtyni, na takzvaném tmavém dole. Pět let tam rubal uhlí. „Už jenom ten okamžik, kdy vás zatknou, uprostřed rodiny. Ještě den před tím jsem chodil s patnáctiměsíčním synem kolem chaty. To měkké hřejivé hnízdo zmizí a před vámi je nic. Vy nevíte, co přijde. Jestli to bude oprátka, v té době se ještě věšelo,“ popisuje zatčení a své pocity Hrubý.

Nikdy neměl ve zvyku se trápit, naopak se snažil na všem hledat jen to nejlepší. Ve vězení našel hned několik přátel na celý život. Například Jaroslava Krejčího, sociologa a právníka, syna druhého předsedy československého ústavního soudu a předsedy protektorátní vlády. „Vzácný člověk, kamarád, a přitom vědoucí. Takže já jsem z něj profitoval a on profitoval ze mě,“ říká Hrubý.

Odešel za svobodou do Basileje

Nakonec oba dva propustili v roce 1960 díky všeobecné amnestii. „Když jsem dojížděl na nádraží, tak tam stála manželka a syn, kterému bylo šest let. Ptal se, jak tatínka pozná, a manželka mu řekla, první člověk, který vystoupí z vlaku, bude tvůj tatínek. A taky to tak bylo,“ vzpomíná.

Osm let pak dělal soustružníka. Snažil se obnovit sociální demokracii. Nedařilo se. V roce 1968 se proto odhodlal k radikálnímu kroku. S manželkou a synem utekl do švýcarské Basileje. „Ta noc byla nejšťastnější noc mého života. Tam mi teprve došlo, že jsem svobodný, že teď záleží na mně. Že už nejsem figurka, kterou šoupe nějaká moc,“ vzpomíná s dojetím.