VIDEO: Nýt za nýtem, nosník vedle nosníku. Podívejte se, jak se opravuje železniční lávka pod Vyšehradem

Správa železnic poukazuje na zhoršující se stav mostu, sama ale zatím netuší, jak s ním naloží. „Podle našeho názoru by most v tom režimu, jak se nyní provozuje, neměl sloužit víc než dalších deset let,“ konstatoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Také to je důvod, proč se opravuje pouze jedna strana lávky, zatímco do rekonstrukce té druhé se zatím nikdo nepouští. Podle mluvčí TSK Praha Barbory Liškové by mohla v budoucnu zůstat průchodná pouze jedna.