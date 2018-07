Za pašování drog až 14 let za mřížemi. Gang omamné látky pašoval napříč celým světem

Tresty v rozmezí 11–14 let vězení obdržel od Krajského soudu v Ostravě mezinárodní gang, který z Arménie do Japonska a z Turecka do Anglie vozil zakázané látky. Během šesti měsíců se pokusili nejméně čtyřikrát propašovat drogy za asi sedm milionů korun.