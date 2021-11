Výrobce autodílů Karsit zahájil ve Dvoře Králové stavbu továrny. Zaměstná v ní až 350 lidí

Dvanáctihektarovou městskou průmyslovou zónu se podaří oživit po třinácti letech. Během nich se ji Dvorská radnice snažila prodat, celkem se vystřídalo 29 zájemců.

„Pro mě je nejdůležitější, že se objevil investor, který je český, důvěryhodný, je tady z regionu a nabídne práci místním,“ uvedl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO).

V zahajované první etapě výstavby v hodnotě kolem dvou miliard korun Karsit vybuduje továrnu o rozloze 2,5 hektaru. Zkušební provoz by tam chtěl zahájit ve druhém čtvrtletí roku 2019. Na základě vývoje zakázek by firma měla v druhé etapě postavit další výrobní halu o rozloze 1,6 hektaru a celková investice by podle Řípy měla značně přesáhnout tři miliardy.

Podobně jako továrna v Jaroměři bude i nový podnik vyrábět ocelové díly pro automobilové závody, zejména pro koncern Volkswagen. Podle manažera projektu Jana Kříže nabídne nový podnik zhruba tři sta pracovních pozic.

Největší zaměstnavatel v oblasti, majitel textilky Jiří Hlavatý, ale v minulosti opakovaně vyjádřil obavy z nedostatku zaměstnanců a možného přetahování. „Dokonce jsou i případy, že si prostě závody mezi sebou pracovníky přeplácejí,“ uvedl. To podle Řípy ovšem nehrozí. „Chceme mít dobré sousedské vztahy,“ řekl.

Stavba má oproti plánům zpoždění

Proti plánům nabrala stavba továrny zpoždění, původně chtěla firma začít stavět již loni v létě. Stavbu zdrželo řízení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a podle Kříže i nutnost vypořádat se s námitkami stavbou dotčených subjektů. Výhrady vznesl například spolek Za Kocléřov. Kříž připomněl, že průmyslová zóna nebyla připravená a Karsit musel obstarat stavební povolení na přívod sítí do zóny. Stavební povolení na tovární halu firma zatím nemá. Kříž věří, že ho získá tak, aby stavbaři z firmy BAK mohli v červnu halu začít stavět.

Smlouvu o koupi téměř 12 hektarů pozemků v zóně firma podepsala s městem Dvůr Králové na konci roku 2016. Město se do té doby zónu neúspěšně snažilo prodat řadu let. Radnice se s firmou dohodla, že se bude podílet na financování sítí a terénních úpravách zóny, od Karsitu by za pozemky měla dostat nejméně 18 milionů korun.

Karsit Group podniká i v hotelnictví, lázeňství a zemědělské výrobě. Loni měla obrat přes tři miliardy korun, zaměstnává asi tisíc lidí. Rozhodující část tržeb skupiny tvoří automobilová divize.