Ženu měl ubodat kvůli drogám. Údajnému vrahovi z Polanky hrozí výjimečný trest

Mladík měl vraždit kvůli penězům, za které si chtěl koupit drogy; on sám u soudu ovšem odmítl, že by měl s vraždou cokoliv společného. V době, kdy dívka přišla o život, sice v jejím domě v Polance nad Odrou byl, podle svých slov ale uklízel zahradu.

U soudu Konečný rovněž uvedl, že vraždu mohl spáchat nespokojený zákazník, kterému zavražděná prodávala drogy. Předložil i hypotézu, že za vraždou stojí přítel ženy, který byl v té době v zahraničí. Kamarádku údajně bil a ona vše chtěla nahlásit na policii. „Řekla mu to do telefonu. Byl jsem u toho. Balila se a chtěla utéct do Anglie,“ řekl Konečný. Cestou do zahraničí si podle něj přítel zajistil alibi a na vraždu si někoho najal.

Vražda otřásla Polankou

Mimořádně brutální vražda se odehrála 29. dubna v domě v ostravské části Polanka nad Odrou. Mladíka podle policie do domu pustila pravděpodobně sama pětadvacetiletá oběť.

Motiv byl podle policie loupežný. Z domu se ztratily peníze a věci v hodnotě několika desítek tisíc korun. Obviněného policisté znají, na svědomí má podle kriminalistů už několik zločinů. Souzen byl i v zahraničí. Policisté jej zadrželi po týdnu. Ukrýval se v bytě svého kamaráda. Při zatýkání asistovala zásahová jednotka.

Soud bude ve středu pokračovat výslechem svědků. Pak senát kauzu odročí kvůli výslechu znalce. Hlavní líčení je naplánováno do 16. listopadu.