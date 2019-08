Ponurá brněnská Zvonařka se změní. Má se stát moderním autobusovým nádražím

Majitelem nádraží je společnost ČSAD Brno-město holding, která předpokládá, že se cena rekonstrukce bude pohybovat pod 130 miliony korun. Řekl to místopředseda představenstva firmy Antonín Grund.

Nádraží bylo otevřeno ve druhé polovině 70. let minulého století. Cílem úprav je udělat z nepříliš přívětivého místa nádraží odpovídající současným požadavkům na cestování. Vznikne nová odbavovací hala naproti Vaňkovce u Opuštěné ulice a celý prostor dostane nové osvětlení, protože dnes působí velký prostor i za slunečného dne poměrně ponuře, řekl na tiskové konferenci architekt Ondřej Chybík z architektonického studia Chybik+Kristof Architects.

Pro nádraží na Zvonařce je typická konstrukce, díky níž mohou nad nástupišti parkovat odstavené autobusy. „Nám se hrozně líbí a je to jeden z mála příkladů brutalistní architektury v Brně. Jen je potřeba ji celou očistit,“ řekl Chybík.

„Využijeme technologie, které před 40 lety neexistovaly. Dnes světla svítí tak, že prostor opticky zmenšují. Nová světla budou svítit nad sebe a od konstrukce se světlo odrazí dolů do prostoru,“ vysvětlil Chybík, který nádraží vnímá jako veřejný prostor, který se má do budoucna začlenit do postupně budovaného Jižního centra.

Nová odbavovací hala bude tam, odkud dnes proudí nejvíce lidí, tedy od Vaňkovky. Vznikne na místě dnešních stánků a první refýže. Současná budova u Plotní ulice se opraví a bude sloužit administrativním potřebám firmy i jako zázemí řidičů, po němž stále více volají dopravci.