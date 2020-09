Dalších deset milionů od akcionářů má zachránit pardubický hokej

„Pro hokejový klub to znamená, že je vidět dobrá vůle akcionářů postavit klub zpátky na nohy. Dává nám to teď klid na práci, abychom se připravili co nejlépe na nadcházející sezonu po sportovně-ekonomické stránce,“ uvedl předseda klubového představenstva a generální manažer Dušan Salfický, který je zároveň menšinovým akcionářem klubu.

Schválených deset milionů je přitom mnohem nižší částka, než se kterou se původně počítalo. Podle návrhu připraveného představenstvem na valnou hromadu se mělo základní jmění zvýšit o 33 milionů korun, formou příplatku měla společnost získat dalších 15 milionů. Pardubice jako většinový akcionář však předložily mírnější návrh, který byl nakonec schválen.

Miliony navíc: Příjmy z cateringu i prodej práv na Ligu mistrů

Na seznamu kroků vedoucích k ozdravení hokejového celku je například dohoda s Rozvojovým fondem Pardubice, který vlastní hokejovou arénu, na snížení cen za pronájem ledové plochy. Klub chce také změnit obchodní podmínky provozu cateringu při utkáních tak, aby měl podíl z tržeb. Jedná rovněž o zahrnutí skyboxu fondu a primátorské lóže do nájemní smlouvy, což by mělo zvýšit tržby klubu.

Město Pardubice jako majoritní akcionář má také navýšit o dva miliony korun dotace na mládež v klubu. Dosud město přispívalo na mládežnický hokej 13 miliony ročně.

Dalším zdrojem příjmů klubu bude dvouletá reklamní smlouva s městem s opcí na tři roky, která by měla přinést čtyři miliony korun. Akcionáři také schválili záměr prodeje majetkového podílu v Lize mistrů, což by mělo vynést další peníze.