Nová stanice lanovky na Pustevnách láká turisty na velkolepý pohled do okolí

Sedačková lanová dráha ročně dopraví na beskydské Pustevny na 200 000 turistů.

Lanová dráha patří mezi lanovky klasického typu – její sedačky jsou stále pevně spojeny s lanem. V případě, že nastupují či vystupují, jak v horní, tak dolní stanici například rodiče s malými dětmi, starší spoluobčané nebo osoby s pohybovým handicapem, obsluha lanovku zpomalí nebo případně zcela dočasně zastaví.

Lanovka na Pustevny se ze stanice Ráztoka v Trojanovicích běžně rozjíždí každou půlhodinu denně od 08:00 do 18:00. Jednosměrná jízda stojí dospělého 150 korun a děti 90, obousměrná dospělého 170 a děti do výšky 140 centimetrů 120 korun. Děti do pěti let jezdí zdarma.