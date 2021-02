Do jeskyní Moravského krasu chce každý. Přišlo už 25 milionů návštěvníků

Aby se lidé vyhnuli největšímu náporu turistů, správa jeskyní doporučuje přijet na jaře či na podzim, Punkevní jeskyně je otevřená i přes zimu stejně jako Výpustek.

Opraveny jsou všechny vstupu

V dalších třech zimují netopýři, proto jsou od prosince do února zavřené, uvedl Hebelka. Pro malé skupinky je však možné ve Sloupsko-šošůvských jeskyních sestoupit i v tomto období do spodního patra s baterkami.

Správě jeskyní se podařilo v posledních letech zrekonstruovat vstupy do všech jeskyní. Postupně doplňuje v každé z nich expozice, které připomínají období, kdy v nich žili pravěcí lidé. „Také postupně vyměňujeme v Punkevní jeskyni staré lodi za nové. Do konce letošního roku by měly být čtyři a příští rok pět,“ řekl Hebelka.