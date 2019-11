V Plzni se začal opravovat nejdelší most, po kterém projede denně 50 tisíc aut

Letos opraví stavební firma kompletní mostní svršek včetně tramvajové trati, příští rok od března bude opravovat druhý most do centra. Do konce roku 2018 tam vznikne zúžený chodník a díky němu tři jízdní pruhy namísto dvou.

Až do konce oprav bude provoz na mostě omezený: pro automobily sice budou fungovat v obou směrech dva pruhy, ale budou zúžené. Tramvaje pak budou jezdit jen po jedné koleji, provoz bude řídit semafor či pracovníci DP. Zúžené jízdní pruhy i tramvajovou výhybku už stavbaři nainstalovali v noci na pondělí.

Příštích 10 dní teď budou stavbaři demontovat polovinu tramvajové trati. Místo, kde byly původně koleje, pak překryjí provizorním asfaltem. „Poté se tam posunou auta a můžeme uzavřít půlku mostu (jednoho, na Lochotín),“ dodal stavbyvedoucí Tomáš Vodička z firmy Colas CZ. Podle Vodičky jde o složitou stavbu. „A navíc za provozu. Pořád tam budou jezdit auta metr od strojů a dělníků,“ dodal.

/*json*/{"map":{"lat":49.7527230358284,"lng":13.373596542898557,"zoom":15,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.75060626795678,"lng":13.37485671043396,"type":1,"description":""},{"lat":49.750627064167126,"lng":13.374781608581543,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Jelikož jde o velmi vytíženou silnici, panují obavy z dlouhých kolon. „Apeluji na řidiče, aby se maximálně věnovali jízdě a využívali propustnost provizorní komunikace,“ uvedl Zdeněk Kuťák z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že pokud řidiči pojedou v místě plynule, tak se podle něj kolony tvořit nebudou.

„Trochu nás uklidňuje situace, kterou jsme zažili na Rokycanské a díky dopravním opatřením a ukázněnosti řidičů se tam zácpy netvořily,“ dodal plzeňský primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).