Přerov nabídne nepotřebné domy. Jde o největší prodejní akci v historii města

Přerov chce prodat také budovu Chemoprojektu, který město odkoupilo před časem z obavy, že na jeho místě vznikne velkoplošná prodejna. Radnice nedávno uvedla, že o objekt má zájem společnost Domov Alzheimer, jež by zde mohla vybudovat centrum pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Na prodej by měl být i rozsáhlý objekt Čechova 43, takzvaný armádní dům.

„Objekt stojí přímo před novým obchodním centrem Galerie Přerov, je na strategicky výhodném místě, ale my pro něj nemáme využití a ani peníze na opravy. Dům získalo město v roce 2009 zdarma od státu. V darovací smlouvě se zavázalo, že do pěti let provede rekonstrukci a nejméně deset let pak bude nemovitost využívat pro výkon veřejné správy. Plány ale nebyly zrealizovány,“ dodal Košutek.

Do takzvaného zbytného majetku se dostala i budova Pod Skalkou 11, kde donedávna sídlila základní škola. Radní souhlasili také s prodejem pěti garáží ve Dvořákově ulici, na prodej by měla být i zahradní chata v katastru Přerova a několik objektů nacházejících se v areálu skládky Žeravice. Do soupisu objektů, které město nepotřebuje, se dostala i restaurace a přilehlé šatny v areálu přírodního koupaliště Laguna, uvedla Chalupová.

Škodova ulice bude k nepoznání

Město své rozvojové plány potvrdilo také likvidací zdevastované Škodovy ulice nedaleko hlavního vlakového nádraží. Loni ji po neúspěšném pokusu soukromého investora o obnovu této části města koupila zpět do svého vlastnictví.