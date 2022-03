Přerovský exprimátor je definitivně nevinný. Pomohla mu novela zákona o veřejných zakázkách

Narodil se roku 1953 v Přerově. Nejprve se vyučil spojovacím mechanikem, během základní vojenské služby začal studovat střední školu elektrotechnickou a později absolvoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. V mládí se angažoval v SSM jako okresní tajemník, roku 1985 vstoupil do KSČ. V letech 1988 až 1998 pracoval na Městském národním výboru v Přerově jako vedoucí finančího odboru. V roce 1995 vstoupil do ČSSD. V letech 2006 až 2014 byl primátorem a v letech 2007 až 2014 také senátorem za Přerov. V roce 2011 ho začala vyšetřovat protikorupční policie a Senát souhlasil s jeho vydáním pro trestní stíhání. To bylo třikrát zastaveno a obžaloba padla až v dubnu 2014. V komunálních volbách téhož roku již nekandidoval. Stále je členem ČSSD.