Venuše slaví. Pravěkou dámu našli před devadesáti lety

Výsadu brát sošku do rukou mají jen málokteří badatelé. Jejím hlavním ochráncem je zmíněný docent Oliva, vedoucí Ústavu Anthropos. „Brát ji do rukou už je pro mě pocit docela obyčejný, musím to dělat často. Takže já už nějaké rozechvění nepociťuji. Což je asi dobře, protože kdyby se mi třásly ruce, tak by to mohlo být pro venuši osudné,“ říká s úsměvem Oliva.