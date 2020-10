S bobovou dráhou to šlo od začátku z kopce, zjistil audit

První bobová dráha na jižní Moravě – prvenství, které nakonec obci Němčičky přineslo jen starosti. S šesti sty sedmdesáti metry dráhy to přitom šlo z kopce už od začátku, alespoň podle auditorů ministerstva financí. „Selháním monitorovací činnosti nebyla odhalena významná rizika, která přispěla k tomu, že projekt v současné době neplní svoji funkci a není zachován po dobu udržitelnosti,“ stojí ve zprávě, kterou má ČT k dispozici. Auditoři Regionálnímu operačnímu programu (ROP) Jihovýchod vytýkají, že neodhalil provázanost zadavatele s dodavatelem, nepřišlo se ani na to, že stavba neměla potřebné povolení.

Z výsledku auditu ministerstva financí: „Řídící orgán dostatečně neověřil schopnost příjemce zajistit finanční krytí projektu. (…) Podle názoru auditorského týmu neměla být smlouva o poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu podepsána. Řídící orgán se neobrátil na orgány činné v trestním řízení v souvislosti s podezřením na provázanost zadavatele s dodavatelem, ačkoliv byl na možnou provázanost obou stran upozorněn Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. (…) V rámci provedení fyzické kontroly na místě pracovníci řídícího orgánu neodhalili, že založení stavby neodpovídá původní dokumentaci a že je tedy nutné k takovéto stavbě stavební povolení. Ze spisu není patrné, zda a jak bylo řešeno, že příjemce při realizaci projektu nepostupoval v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. Poté, co řídící orgán zjistil, že projekt neplní svůj účel, zahájil další kroky s neodůvodněným prodlením. (…) Auditorský tým závěrem konstatoval, že selháním kontrolní činnosti v průběhu realizace projektu a před proplacením žádosti o platbu nebyla odhalena významná rizika, která přispěla k tomu, že projekt v současné době neplní svoji funkci a není zachován po dobu udržitelnosti.“

Břeclavský soud dnes projednával další z řady žalob, které se projektu týkají. Ty mají udělat jasno v tom, komu v současnosti nefunkční bobová dráha patří. Jeden z majitelů se totiž dostal do insolvence, část dráhy následně rozebrali a zabavili exekutoři. Dodavatel stavby, který měl na starosti technologie včetně montáže, se dodnes domáhá zaplacení sedmi milionů korun. „Dráha chátrá, ztrácí na hodnotě. Mám v tom včetně úroku z nezaplacených částek přes sedm milionů korun. A to v tom není zahrnuto, že si musím pět let půjčovat peníze a dál to likviduje činnost mojí firmy,“ stěžuje si dodavatel Jiří Lhota. Celkem svoji ztrátu kvůli dráze vyčíslil na 17 milionů korun. Své peníze chce získat zpět, s investory se proto soudí.