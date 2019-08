Legendární most Spojenců „Bailey“ už skoro 70 let slouží u Pardubic

To, že některé tyto mosty z programu UNRRA stále stojí, je podle Jana Tetřeva dokladem jejich kvalitní výroby. Současně to podle něj dokazuje, že Češi se o ně dokázali postarat. „Kuriozita to je. Ať slouží co nejdéle, protože proč bychom platili za nové - ty už nám zadarmo nikdo nedá,“ podotkl Tetřev.

UNRRA Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (anglicky: United Nations Relief and Rehabilitation Administration, zkráceně UNRRA) byla mezinárodní organizace založená v roce 1943 na základě Washingtonské dohody. Pomáhala obětem druhé světové války - poskytovala potraviny, paliva, oblečení, přístřeší, základní potřeby a zdravotní a další nezbytné služby. V letech 1945 až 1946 sehrála UNRRA klíčovou roli v návratu osob z táborů pro vysídlené lidi do jejich domovských zemí. V rámci Spojených států byla nahrazena Marshallovým plánem, který byl zahájen v roce 1948. UNRRA fungovala až do roku 1947, kdy byla zrušena usnesením Valného shromáždění OSN. Více o poválečné pomoci Československu z UNRRA se dočtete zde.

Válečné mosty už potřebují opravu

Americké provizorní mosty, jejichž základním konstrukčním prvkem je obdélníkový nosník ve tvaru dvou spojených písmen K, sice slouží i po téměř 70 letech. Některé jsou už ale ve velmi špatném technickém stavu. V Pardubickém kraji jsou takové mosty dva. Jak konstatoval Václav Ouhrabka, provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oba tyto mosty mají snížené maximální možné zatížení na 2 tuny.

Více informací o provizorních mostech „Bailey Bridges“ nabízí tento dokumentární film:

Pardubický kraj most v Kuněticích v příštích letech opraví. Nový by totiž stál přes 250 milionů korun. Už v loňském roce na mostě vyměnili dřevěnou mostovku, tedy plochu, po které přejíždějí auta. Současně opravili i chodníkové lávky. Přitom technici detailně prozkoumali ocelové díly a zjistili, že takzvaný roznášecí rošt, který je základem pro pojížděcí plochu mostu, je už hodně zkorodovaný. „Některé díly jsme už museli vyměnit a v podstatě jsou na hraně životnosti,“ uvedl Václav Ouhrabka.