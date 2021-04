Kámen ke kameni - skauti se sešli u mohyly popravených kamarádů

Do rukou gestapa padli těsně před útěkem

Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Quido Němec, Otto Klein a Milan Rotter se stali oběťmi nacistů v posledních dnech války. Mladíkům bylo tehdy kolem 20 let, všichni patřili k 1. oddílu Ostrava. Za německé okupace převáděli přes hranice vojáky a lidi, kteří se ocitli v nebezpečí před nacisty. Spolupracovali také s partyzány a sledovali pohyb německých vojsk. Při své činnosti se ale dostali do kontaktu s udavači gestapa, které na ně mělo políčeno. Odbojáři ze skauta zřejmě tušili, že se kolem nich stahuje smyčka, naplánovali proto přesun do Beskyd a připojení k partyzánům.