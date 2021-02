Více místa pro šimpanzy. Ostravská zoo má moderní Pavilon evoluce

Historie Zoo Ostrava

První sídlo ostravské zoo bylo v Hornickém sadu v části Kunčičky. Začínala s jedním srncem, dvěma srnami a pěti bažanty. Roku 1956 získala prvního slona indického.

Se stavbou pomáhali horníci a školní mládež

Do dnešní Stromovky ve Slezské Ostravě se zoo přestěhovala roku 1960. S výstavbou, která trvala několik let, vydatně pomáhali pracující a školní mládež. Mezi zaměstnanci převažovali horničtí důchodci a brigádníci bez kvalifikace. V šedesátých letech vznikly hlavní expozice medvědů, pavilon opic, šelem a slonů. Zahrada získala ledního medvěda, severoamerické aligátory, šimpanzy i plameňáky. Roku 1965 přibyl slon africký. Ten první zemřel následkem pádu do příkopu, druhý na infarkt. Až třetí slon, samice Soňa, kterou zahrada převzala v roce 1967, žil v Ostravě do roku 1991. Cenným přírůstkem byla hroší samice a poté samec Honza, který je v Ostravě od roku 1968 a dosud žije.

Ze Sovětského svazu dorazili lední medvědi

Sedmdesátá léta přinesla další výstavbu a velký chovatelský rozvoj. Postavilo se parkoviště, jídelna, velká budova pro odchov mláďat, krmných zvířat a zimování ptáků, dále karanténa, ošetřovna a zookuchyně. Roku 1975 byl otevřen pavilon hrochů. Vznikla dětská zoo, výběhy pro kopytníky. Zahrada začala chovat nosorožce tuponosé, jeleny milu, zebry Grévyho, kočkodany Dianniny, levharty, tapíry, sumatérské tygry a další druhy. Ze Sovětského svazu dorazil pár ledních medvědů nebo velbloudi dvouhrbí.

Chloubou a lákadlem jsou sloní mláďata

V osmdesátých letech se zastavily investiční akce. Ze zvířat ale přibyli medvědi syrští či orangutan Bimbo, který patřil dlouho k nejpopulárnějším v zoo. Počátek devadesátých let přinesl nestabilitu a stagnaci. Poté se situace zlepšila, vzniká nová voliéra dravých ptáků nebo expozice rysů. Roku 1996 byla zoo přijata do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Zlomem byla výstavba moderního pavilonu slonů roku 2004. Zahrada se také stala součástí světové asociace. Město investovalo do nových expozic i nového zázemí, což pokračuje dodnes. Nejpopulárnější jsou ostravští sloni indičtí. V Ostravě se jako v jediné zahradě v Česku podařilo odchovat v zajetí mládě. První zemřelo. Samička Rashmi se stala zvířecí celebritou. Boj třetího mláděte ohroženého nedostatečnou imunitou sleduje celá republika.